Четверг, 11 Октября 2018 15:00

АрмИнфо.Мир нуждается во Франкофонии. Об этом 11 октября, выступая в Ереване на саммите глав Франкофонии, заявил президент Швейцарской конфедерации Ален Берсе.

По его словам, саммит предоставляет хорошую возможность для обмена мнениями по всем тем вызовам, с которыми столкнулся мир. Ален Берсе подчеркнул, что при противодействии конфронтации, необходимо напоминать конфликтующим сторонам о международных ценностях. Однако, к сожалению, сегодня мы видим противоположную тенденцию, ведущую к тупику и изоляции. В этом контексте, продолжил президент Швейцарии, Франкофония является ценностью, поскольку создает огромные возможности для диалога.

Другой особенностью Франкофонии, продолжил Ален Берсе, является французский язык, который занимает особое место на всем франкофонном пространстве, особенно в философии, культуре, искусстве. "Я живу в стране, в которой применяются несколько языков, но я вижу влияние французского языка на мой народ", - сказал президент Швейцарской Конфедерации. Он также указал на важность совместного преодоления кризисов, оказания содействия в развитии демократии и установления мира.

Глава Швейцарии призвал к разработке совместных программ развития, гуманитарного сотрудничества, в основе которых должны быть заложены идеи свободных выборов, верховенства закона, уважения равенства граждан. И если Франкофония сможет решить эти проблемы, это станет большим шагом вперед, констатировал глава Швейцарской конфедерации.