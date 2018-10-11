Четверг, 11 Октября 2018 13:39

АрмИнфо. Представители мировых религий, которые приехали в Астану на шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий, одновременно помолились возле Cтены мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сама процедура межконфессиональной молитвы продолжалась несколько минут. Затем для молящихся на большом экране стены мира был включен видеоролик с самыми большими катастрофами, устроенными людьми, в том числе и ядерные взрывы.