Четверг, 11 Октября 2018 13:30

АрмИнфо. В решении вызовов, которые играют сегодня значительную роль, такие как терроризм и миграция, организация Франкофонии играет значительную роль. Об этом 11 октября в ходе Саммита Франкофонии заявил принц королевства Монако Альбер Второй.

Принц отметил, что все страны-члены МОФ являются носителями системы ценностей, которая объединяет их. "В последнее время, зачастую мир находится в кризисных ситуациях, и организация Франкофонии, руководствующаяся принципами защиты прав человека, солидарности и взаимопонимания, играет в сложных ситуациях свою значительную роль. Мы обещали передавать наши ценности другим странам членам МОФ. Этими ценностями являются, в частности, равенство полов, предотвращение экстремизма. Безусловно, у нашей организации очень много важных дел. Наша организация руководствуется ценностями гуманизма и солидарности. Королевство Монако в свою очередь пытается развивать все эти ценности и обеспечить их распространение в различных сферах", - подчеркнул Альбер Второй.

Принц Монако подчеркнул, что страны-члены МОФ не должны жалеть усилий и предотвратить развитие крайней бедности в мире. В этой сфере он подчеркнул важность и значение роли образования.

Альбер Второй также затронул экологические проблемы. "Учитывая расположенность нашего королевства, мы знаем об экологических проблемах, которые сейчас очень актуальны. В частности, чистота морей и океанов имеет огромное значение для человечества", - заявил принц.

Альбер Второй также выразил свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью великого шансонье Шарля Азнавура. " Шарль руководствовался словами Камю: "Моя родина французский язык". Смерть великого шансонье является великой потерей для нас всех", - заключил принц.

В заключении своей речи принц Монако оповестил, что в 2019 году Саммит Франкофонии пройдет в Монако.