Четверг, 11 Октября 2018 13:28

АрмИнфо. Герой Карабахской войны, член вооруженной группы "Сасна црер", захватившей здание патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году Араик Хандоян (Одинокий волк) будет похоронен на военно- мемориальном кладбище Ераблур. Эту информацию корреспонденту АрмИнфо подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнсян.

Однако, он затруднился сказать когда состоятся похороны.

Отметим, что Хандоян скончался в ночь с 9 на 10 октября в Гюмри, по предварительной версии от сердечной недостаточности.

Хандоян был освобожден судом в середине августа 2018 года под поручительство депутатов парламентской фракции "Царукян".