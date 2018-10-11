Четверг, 11 Октября 2018 13:27

АрмИнфо. Три фракции парламента Армении из четырех уже объявили, что не намерены помешать досрочным парламентским выборам, поскольку все они осознают, что это является всеобщим требованием народа. Об этом в интервью France24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он заметил, что в парламенте все еще большинством голосов обладает бывшая правящая партия. "А народ, видя в парламенте представителей не только бывшего правящего режима, но и бывшей реальности, не может смириться с этим",- заверил Пашинян.

В этом контексте он подчеркнул, что досрочные выборы в Армении состоятся 9 либо 10 декабря, может быть с разницей в день или два. "А это означает, что я должен буду подать в отставку до 16 октября",- резюмировал он.