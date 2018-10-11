Четверг, 11 Октября 2018 13:01

АрмИнфо.Вы знаете, какое высокое место занимает Армения в сердцах французов в Париже, Марселе и в других местах. Об этом 11 октября на открытии 17-ого саммита Международной организации Франкофонии заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выразив благодарность Армении за организацию мероприятия на высшем уровне, отметив, что это очень символичное событие для Еревана.

"Произнося слова "Армения" в сердцах французов проскальзывает легкая нежность. Армению связывают с нацией, чьи представители занимают важное место в жизни Франции, кто безмерно любит нашу страну. И Франция открыла свои объятия для этих людей. Для Армении Франция и Франкофония символизировал также один голос, исполняющий песни, в которых пелось о нашем счастье, легком отношении к жизни, несчастьях, с особой грустью, которая характерна людям, живущим в этом пространстве. Мы все знали, что он армянин, который пел и сохранял армянскую идентичность, направлял гуманитарную помощь жертвам геноцидов, поощрял храбрость. Полностью признавая то огромное преступление, жертвой которого был он сам - Геноцид. Я хотел бы озвучить имя большого человека Шарля Азнавура", - отметил Макрон.

При этом он добавил, что сегодня в Ереване собралась семья, которая охватывает все континенты, которая не признает цвета кожи, не имеет религии, имеете разные имена, живет в разных климатических условиях, имеет разную историю, между членами которой было много "болячек", которые только начали заживать, но, тем не менее, это многообразная семья едина и консолидирована вокруг одного языка. По его словам, этот язык не принадлежит кому-то одному, он принадлежит всем.

Макрон констатировал, что саммит проходит в сложный период, когда в мире происходят серьезные изменения, мировой порядок нарушен ложью, пропагандой ненависти, и все нормы и принципы, вокруг которых страны были консолидированы на протяжении десятков лет, больше не действуют, на всех континентах подвергаются нападкам вопросы, связанные с разделением понятий мужчина-женщина.

Президент Франции считает, что в этой ситуации МОФ может лишь действовать и созидать таким образом, чтобы отрезвить всех и на ее площадках будут озвучиваться лишь призывы к отрезвлению. Он констатировал, что в МОФ 84 государства, однако нет ни одной страны, которая бы диктовала свою волю другим, которая диктовала другим принципы демократии. "Я и себя имею ввиду, говоря эти слова, так как Франция это часто применяла", - сказал глава Франции.

Французский лидер подчеркнул, что Франкофония - это открытая и всеобщая площадка, где можно объединить усилия для продвижения общих

человеческих принципов и прав, где можно бороться за права человека. По его словам, Франкофния должна быть феминистской. Он подчеркнул важность продвижения французского языка на всей территории действия организации, в этой связи напомнив, что скоро на французском языке уже заговорят порядка 700 млн человек.

В заключении он заметил, что 15 дней назад он беседовал с Шарлем Азнавуром, и тот был воодушевлен, он собирался на гастроли в Токио, и с нетерпением ожидал поездки в Ереван. "Так как это была его еще одна встреча с Арменией и французским языком. Его первым языком был армянский, а вторым грузинский, но сегодня не найдется ни одного человека во Франции, кто бы не сказал, что он был лучшим носителем французского языка. Именно это должно быть нашей целью - продвижение нашего языка по всему миру. И нам многое предстоит еще сделать", - резюмировал Макрон.