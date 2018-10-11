Четверг, 11 Октября 2018 12:55

АрмИнфо. Армения является полноправным членом Франкофонии. Об этом на открытии 17-ого саммита Франкофонии в Ереване заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он поблагодарил Армению за организацию саммита и от имени всего франкофонного мира вновь выразил соболезнования в связи с кончиной великого шансонье Шарля Азнавура, который, по определению канадского премьера, очень тонко чувствовал французский язык.

Тпюдо заметил, что на саммите Франкофонии царит та атмосфера, при которой страны могут прислушаться и услышать друг друга. Он также заметил, что из 10 самых быстро развивающихся стран мира пять являются франкофонами. "Африка является движущим мотором франкофонного мира, с учетом ее демографического развития. Но мы должны работать в направлении равномерного развития франкофонного мира",- резюмировал Трюдо.