Четверг, 11 Октября 2018 12:52

АрмИнфо.Армения - колыбель христианства, с тысячилетней историей и культурой, рада приветствовать участников саммита Франкофонии в Ереване, который в этом месяце отмечает свое 2800-летие. Об этом 11 октября на церемонии открытия саммита заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, идентичность и творческая энергия народа, который пережил трагедию геноцида 1915 года, сегодня движется вперед, будучи

уверенным в своем будущем. Новая Армения руководствуется идеями бархатной революции жить вместе в свободном, справедливом и солидарном обществе. Для Армении, продолжил премьер, большая часть принимать саммит Франкофонии. "В этой связи мы полностью осознаем нашу ответственность и надеемся, что это событие станет одним из исключительных событий в институциональной жизни организации, а также важным проявлением сосуществования и солидарности на пространстве Франкофонии", - подчеркнул глава армянского правительства. Он напомнил, что Армения является молодым членом МОФ, с момента получения статуса наблюдателя до полноценного членства в структуре прошло 15 лет. Тем не менее, нет необходимости доказывать приверженность страны к культурному и языковому разнообразию, фундаментальным ценностям Франции и Франкофонии. "Армения горда своим членством в Международной организации Франкофонии, которая являет собой обширное поле для сотрудничества и диалога, объединяя государства - члены Организации в атмосфере уважения разнообразия и солидарности, мира, демократии и прав человека. "Мы верны лозунгу саммита "Жить вместе во Франкофонии", поскольку вместе создается общее благо, богатство, которое для нас важно", - отметил глава армянского правительства, добавив, что жить вместе означает уважать солидарность, гуманитарные ценности и разнообразие в качестве основы для мира и процветания во всем франкоязычном регионе. "В этом смысле темы, предложенные Арменией, также будут отражены в наших работах", - подчеркнул Никол Пашинян. Он отметил, что "Жить вместе" означает и противодействие популизму и крайностям. Премьер отметил, что ненависти и нетерпимости должны быть противопоставлены ценности и принципы "Жить вместе", объединяя и превторяя в жизнь эти ценности.