Четверг, 11 Октября 2018 12:27

АрмИнфо.Министр юстиции Армении Артак Зейналян принял министра юстиции Грузии Теа Цулукиани.

Как сообщает пресс-служба минюста, Зейналян выразил готовность тесно сотрудничать с коллегой из Грузии. В свою очередь министр юстиции Грузии заявила, что для нее весьма интересно обсудить процесс реформ в сфере юстиции между двумя странами, а также интересно обменяться опытом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие двухсторонний интерес в сфере юстиции, в частности, процесс обмена заключенными между странами. Была достигнута договоренность об обмене опытом в Службе пробации и пенитенциарной медицины с учетом достижений Грузии по вышеуказанным направлениям. Также были обсуждены вопросы, связанные с правосудием в отношении несовершеннолетних.

Министр Зейналян представил своей грузинской коллеге опыт Армении по внедрению офисов по предоставлению государственных услуг, Теа Цулукиани в свою очередь представила министру юстиции Армении опыт Грузии в данной сфере. В заключении встречи стороны подтвердили готовность сотрудничать и обмениваться опытом в сфере правосудия.