Четверг, 11 Октября 2018 12:25

АрмИнфо.Председатель армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Национального Собрания Арпине Ованисян на своей странице в соцсети Facebook написала об антиармнянской резолюции, представленной азербайджанской делегацией, которую армянская сторона смогла использовать в своих интересах. .

В частности, Ованисян, написала: "Вчера в ПАСЕ была принята резолюция, разработанная делегатом из Германии Франком Швабе о "Неограниченном доступе мониторинговых органов Совета Европы и ООН по правам человека, в странах-членах данных организаций, а также в "серых зонах"", - отметила Ованисян.

Далее вице-спикер армянского парламента представила подробности данной резолюции: "Целью данной резолюции является защита прав человека, в непризнанных республиках, в том числе в Нагорном Карабахе посредством внедрения в них инструментов мониторинга. Права человека должны быть защищены вне зависимости от того, где находится данный человек", - подчеркнула глава армянской делегации в ПАСЕ.

Ованисян подчеркнула, что инициатива, которая изначально была антиармянской, стала резолюцией, которая не содержит в себе антиармянских формулировок. Напротив, сейчас резолюция содержит формулировки, которые полностью вписываются в национальные интересы Армении, и, возможно, именно поэтому азербайджанская делегация проголосовала против этой резолюции. "В частности, вчера в ходе заседания были представлены предложения по внесению изменений в резолюцию, которые были направлены на исключение из нее положительных компонентов, однако безрезультатно. Члены делегации дали достойный ответ на агрессивную, но бессильную риторику азербайджанцев", - подчеркнула вице-спикер.

Ованисян также отметила, что это является ответом на вопрос, кого или чьи интересы представляет армянская делегация в ПАСЕ. "Естественно и исключительно государственные и национальные интересы Армении. Я и мои коллеги представляли Армению с учетом ее государственных и национальных интересов. До сегодняшнего дня я с трудом сдерживалась, так как понимала, любое неосторожное высказывание по этой теме, в ответ на даже очевидное обвинение или заявление, может свести на нет усилия месяцев, и стать стимулом для антиармянской риторики и конкретных действий наших оппонентов", - отметила глава армянской делегации в ПАСЕ. В документе, в частности, содержится положение, в котором ПАСЕ приветствует стремление Арцаха сотрудничать с международными структурами.

В постскриптум значится, что в ходе своей работы в качестве главы армянской делегации в ПАСЕ, это был седьмой доклад, из которого были исключены не только антиармянские формулировки, но и включены положения, исходящие из интересов Армении. "Имею честь служить Республики Армения", - заключила Арпине Ованисян.

Отметим, что ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что армянская делегация в ПАСЕ не представляет интересы народа, а бывшего коррумпированного режима, представляя в структуре армянские реалии в искаженном виде, очевидно, имея ввиду критическое письмо содокладчика по мониторингу в РА Юлии Ловочкиной по ситуации в Армении, а также намерение ПАСЕ провести мониторинг в стране, что, по мнению Пашиняна, было инициировано членами армянской делегации.