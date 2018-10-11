Четверг, 11 Октября 2018 12:01

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян 10 октября посетил городок Франкофонии на площади Свободы в Ереване, где состоялось мероприятие, посвященное 15-летию деятельности "Alliance francaise" в Армении.

В ходе мероприятия выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот, а также видеообращение направил бывший Чрезвычайный и Полномочный послом Франции в Армении Анри Кюни, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно информации, послы высоко оценили деятельность армянского "Alliance francaise" в продвижении французского языка и французской культуры в нашей стране. Затем лучшим ученикам "Alliance francaise" этого года были вручены дипломы.

Премьер-министр РА удостоился диплома лучшего студента "Alliance francaise" Армении в 2018 году. Диплом вручил премьер-министру председатель Совета "Alliance francaise" Армении Акоп Андреасян. "Я рад, что процесс моего обучения французскому языку удостаивается такого внимания, и для меня это большая ответственность. Надеюсь, в Армении люди будут изучать несколько иностранных языков, в том числе французский. Вы знаете, что мне не удалось получить свой диплом журналиста по внутриполитическим причинам, и я рад, что сумел получить этот диплом по международным политическим причинам", - подчеркнул глава армянского правительства.