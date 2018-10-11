Четверг, 11 Октября 2018 11:53

АрмИнфо. В Следственном управлении Службы национальной безопасности (СНБ) Армении возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Госкомитета таможенной службы РА Армена Аветисяна по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств в особо крупных размерах, приобретенных преступным путем (отмывании денег) по признакам ст. 310-й и п.1, ч.3-й, ст. 190-й УК РА.

Как сообщает пресс-служба СНБ, согласно предварительным данным, полученным в результате предпринятых оперативно-розыскных и следственных мероприятий, Армен Аветисян, в 2011-м году пребывая на посту председателя Госкомитета таможенной службы, совместно с лицами, находящимися с ним в деловых отношениях, предпринял и финансировал, в основном наличными денежными средствами, строительство гостиничного комплекса "Голден Палас" на проспекте Азатутюн. С целью скрыть свое и участие других лиц, он строительство данного объекта приписал ООО "Риверхил Холдинг", который был основан в кипрском оффшоре. Таким образом, как отмечается, граждане страны были введены в заблуждение о том, что якобы миллионы американских долларов, потраченные на строительство гостиницы, являлись иностранными инвестициями. Армен Аветисян, который лично контролировал строительные работы, используя свое должностное положение, в отдельных случаях содействовал решению различных вопросов, связанных с процессом.

"Примечательно, что для того, чтобы сделать более правдоподобным факт строительства гостиницы на иностранные инвестиции, в 2005 году, на официальной церемонии открытия гостиничного комплекса, общественности в качестве иностранного инвестора был представлен гражданин Ливана, не имеющий никакого отношения к деятельности компании, который в течение определенного периода в той же гостинице работал директором",- говорится в сообщении СНБ.

Далее, согласно информации, расширив бизнес, от имени той же организации в 2010- 2012гг. в Цахкадзоре была построена гостиница "Голден Палас". Уже в 2012 году собственником двух вышеуказанных гостиниц стало ЗАО "Голден груп лимитед", основанное в городе Дуглас, Великобритания. Владельцем 100% акций данной компании являлся сын Армена Аветисяна - Арташес Аветисян. Позднее, в 2018 году, Арем Аветисян и его сын на Северном проспекте основали третью гостиницу "Голден палас бутик". Общая рыночная стоимость всех трех гостиниц в 2016-м году оценивалась приблизительно 90 млн американских долларов.

"Ведется предварительное следствие. В рамках уголовного дела проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и неотложные следственные мероприятия для выяснения реальных источников финансирования строительства гостиниц, его фактических инвесторов и других возможных владельцев", - говорится в сообщении.

Отметим, что 22 октября 2002 года тогдашний президент РА Роберт Кочарян подписал указ о назначении Армена Аветисяна председателем Государственного таможенного комитета при правительстве РА. До того Аветисян работал в СНБ РА. 15 апреля 2008 года третий президент Армении Серж Саркисян подписал указ об освобождении Аветисяна с должности председателя Государственного таможенного комитета при правительстве РА. Его на этом посту заменил заместитель председателя Государственной таможенной службы Гагик Хачатрян. Меж тем, в одном из своих последних интервью второй президент Армении Роберт Кочарян, касаясь муссируемых разговоров о коррумпированности назначенных им чиновников и, в частности, главы Таможенной службы Армена Аветисяна, заявил: "Ну много говорится об Армене Аветисяне, и что? Что у него есть, один особняк?"