Четверг, 11 Октября 2018 11:53

АрмИнфо.Рукоплесканиями почтили память великого французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура участники 17-го саммита стран Франкофонии.

В своей вступительной речи, премьер- министр РА Никол Пашинян указал на тяжелую утрату, который понес французский и армянский народы, весь мир в связи со смертью Шарля Азнавура 1 октября. По его словам, Шарль Азнавур был на 100% французом, но он также был на 100% армянином. Шансонье, продолжил премьер-министр, на песнях которого выросли целые поколения, хотел принять участие в саммите Франкофонии в Ереване. "Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул глава армянского правительства, добавив, что "мы скорбим, потому что любим". "Будучи послом страны в международных структурах Шарль Азнавур на высоком уровне поддерживал имидж Армении, за что мы ему благодарны", - сказал Никол Пашинян.

По его предложению, участники саммита почтили память великого шансонье не минутой молчания, а бурными, продолжительными аплодисментами.

Отметим, что сегодня, 11 октября в присутствии премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона состоялась церемония гашения марки, посвященная Шарлю Азнавуру.

Шарль Азнавур скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Согласно его последней воле, он был похоронен во Франции возле своих родителей. В день похорон Азнавура 6 октября в Армении и Арцахе был объявлен траур, в церквях двух армянских республик были отслужены литургии.