Четверг, 11 Октября 2018 11:46

АрмИнфо. В Армении убеждены, что Арцах должен иметь решающий голос в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом 11 октября на открытии 17-ого саммита Международной организации Франкофонии заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армянский премьер выразил убеждение, что необходимо удвоить усилия для мирного урегулирования конфликтов. По его словам, это также касается нагорно-карабахского конфликта. Глава армянского правительства констатировал, что переговоры продолжаются более 25 лет в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ - Франции, США и России. "Конфликт стал причиной страдания десятков тысяч людей. Мы убеждены, что Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в урегулировании вопроса. Более того, для Нагорного Карабаха имеет исключительную роль вопрос ее безопасности. Попытки силового решения ставят под угрозу физическое существование народа Нагорного Карабаха", - подчеркнул премьер Армении.

В заключение Пашинян подчеркнул, что Армения направляет все свои усилия для формирования атмосферы, способствующей миру и продвижению усилий для подготовки к миру сторон.