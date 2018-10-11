Четверг, 11 Октября 2018 11:17

АрмИнфо.В Берлинской декларации, принятой на 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, звучит настоятельный призыв возобновить усилия по разрешению конфликтов, уделяя особое внимание нагорно-карабахскому конфликту, а также ситуации в Украине, Грузии и Молдове.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ, в сессии приняли участие около 300 парламентариев из 53 государств-участников ОБСЕ. Она

проходила под девизом "Роль парламентов в исполнении обязательств ОБСЕ".

В Декларации, принятой после процесса внесения поправок, отмечается необходимость приверженности основополагающим принципам международного права, прав человека и верховенства закона, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, а также звучит настоятельный призыв возобновить усилия по разрешению конфликтов, уделяя особое внимание нагорно-карабахскому конфликту, а также Украине, Грузии, и Молдове.

"Мы только что приняли очень важную Берлинскую декларацию, которая, как мы надеемся, будет служить в качестве путеводителя в нашей работе в ближайшие недели, месяцы и годы", - сказал в своем выступлении после принятия Декларации президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели (Грузия).