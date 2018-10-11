Четверг, 11 Октября 2018 10:53

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку до 16 октября. Об этом он заявил в интервью телеканалу "France24".

"Предварительно могу сказать, что внеочередные выборы состоятся, скорее всего, 9-10 декабря плюс-минус пару дней. Для этого я должен подать в отставку до 16 октября", - отметил Пашинян.

Согласно сценарию, озвученному ранее Пашиняном, после его отставки парламент дважды не избирает премьер-министра, после чего парламент будет распущен и будут объявлены внеочередные выборы.