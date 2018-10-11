Четверг, 11 Октября 2018 10:38

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян встречают глав делегаций, принимающих участие в саммите Международной организации Франкофонии (МОФ). Вместе с премьер-министром Армении гостей встречает генеральный секретарь МОФ Микаэль Жан. Церемония встречи делегаций, как и непосредственно саммит, проходят в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

17-й саммит международной организации франкофонии продлится два дня, для участия в его работе в столицу Армении съехались делегации более 80 стран. Среди участников президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В рамках саммита будут приняты несколько документов, среди которых Ереванская декларация "Жить вместе", шесть резолюций, одна из которых касается урегулирования конфликтов.

Саммит МОФ проходит раз в два года. В ходе саммит будет определено место следующей встречи на высшем уровне, а также избран новый генеральный секретарь. Не исключено, что Микаэль Жан будет переизбрана на этот пост.

Сегодня вечером на площади Республики в Ереване пройдет концерт. Его часть будет посвящена памяти скончавшегося 1 октября всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

Параллельно саммиту в армянской столице организована деревня франкофонии, посетители которой могут ознакомиться с культурой и экономикой нескольких десятков стран-участниц МОФ.