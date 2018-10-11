Четверг, 11 Октября 2018 10:36

АрмИнфо.Прибывший накануне поздно вечером в Ереван для участия в 17-ом саммите глав стран Франкофонии президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон 11 октября посетили Цицернакаберд, где возложили цветы к Мемориалу жертв геноцида.

Глава французского государства минутой молчания почтил память невинных жертв и посадил дерево. Его сопровождали министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, посол Франции в РА Джанатан Лакот, министр образования и науки РА Араик Арутюнян, временно исполняющий обязанности мэра Еревана Камо Ареян.

Франция силой закона признала геноцид армян. Более того, имелась и инициатива об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян, однако принятый документ был отвергнут в Конституционном Совете.

После посещения комплекса президент Франции направился в Спортивно­концертный комплекс им. Карена Демирчяна, где начинается 17-ый саммит глав стран Франкофонии.

Изначально планировалось, что накануне саммита Эммануэль Макрон посетит Армению с государственным визитом, однако, согласно французским источникам, государственный визит французского лидера перенесен на следующий год.