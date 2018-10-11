Четверг, 11 Октября 2018 10:10

АрмИнфо. 11 октября в Ереване начинает свою работу 17-ый саммит глав стран Франкофонии. Он станет ключевым мероприятием Недели Франкофонии, которая стартовала в Армении с 7 октября.

В саммите примут участие делегации из 83 стран, входящих в Международную организацию Франкофонии, а также партнеров и наблюдателей структуры. В мероприятии примут участие 26 глав государств, 2 вице-президента, 9 премьер-министров, 3 вице-премьера. В частности, в нем ожидается участие президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, князя Монако Альбера II.

В ходе пленарного заседания состоится официальная церемония передачи Армении председательства в МОФ от Мадагаскара, которое будет закреплено за ней до 2020 года. Состоятся также закрытые заседания, на которых полноправные члены МОФ рассмотрят вопросы международной повестки. С докладом выступит генеральный секретарь МОФ Микаэл Жан, будут утверждены место и сроки проведения следующего саммита, а также подведены итоги нынешнего заседания, о которых будет сообщено на заключительной пресс-конференции.

Кульминацией Недели Франкофонии станет гала-концерт, который пройдет 11-го октября на площади Республики в центре Еревана. В нем примут участие всемирно известные певицы ZAZ, Мелоди Гардо, Анжелик Киджо, а также DJ Folamour. Заключительная часть гала-концерта будет посвящена памяти великого французского шансонье Шарля Азнавура, скончавшегося во Франции в ночь на 1 октября.

Сегодня, 11-го октября с раннего утра большинство центральных улиц столицы Армении полностью перекрыты. Решением правительства рабочие дни 11 и 12 октября перенесены на субботы 27 октября и 3 ноября соответственно. Перенесение рабочих дней обусловлено необходимостью эффективной организации транспортного движения в Ереване во время 17-го саммита Международной организации Франкофонии. Начальник полиции Республики Армения Валерий Осипян накануне на заседании правительства представил информацию о том, какие улицы столицы будут закрыты для движения в рамках саммита Франкофонии. Премьер-министр извинился перед соотечественниками за причиненные неудобства и призвал их в эти дни по возможности реже ездить на машине, вместо этого пользоваться метро.

"Неоднократно отмечалось, что это беспрецедентно масштабное событие в истории нашей Третьей республики, и оно имеет особое значение. Мы должны провести это мероприятие на высоком уровне", - сказал премьер- министр. Никол Пашинян также выразил уверенность, что граждане Армении хорошо примут и, при необходимости, помогут тысячам гостей, которые прибыли из разных стран мира. Глава правительства поручил руководителям соответствующих ведомств предпринять необходимые шаги для обеспечения высокого уровня безопасности в столице. Пашинян подчеркнул, что Республика Армения полностью готова к 17-му саммиту Международной организации Франкофонии.