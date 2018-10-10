Среда, 10 Октября 2018 21:03

АрмИнфо.В Армению продолжают прибывать главы государств и правительств стран- членов МОФ

Для участия в 17-м саммите Международной организации франкофонии 11-12 октябряв Ереван прибыли президент Ливана Мишель Аун, первая леди Надя Аль Чами и сопровождающая их делегация. В аэропорту Еревана делегацию встретил заместитель министра иностранных дел Армен Папикян. В сопровождающую делегацию входят министры Гаттас Хури и Аведис Гитанян. Заместитель министра иностранных дел Гебран Бассил присоединится к делегации позже, вместе с рядом послов и дипломатов, сообщает NNA. Президент Ливана выступит с речью и встретится с главами государств и делегаций, участвующих в саммите.

В Ереван с официальным визитом прибыл сегодня и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В аэропорту <Звартноц> его встретил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. В рамках визита запланированы встречи канадского премьера с главой правительства РА Николом Пашиняном, Католикосом всех армян Гарегином Вторым. Трюдо также посетит мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". Визит Трюдо в Армению завершится 13 октября.

Напомним, что 7-го октября в Ереване стартовала Неделя франкофонии, которая продлится до 12-го октября. Официальная часть саммита пройдет 11-12 октября. В ней примут участие более 40 глав государств и правительств стран-членов МОФ.