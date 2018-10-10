Среда, 10 Октября 2018 20:36

АрмИнфо. Президент Республики Армения Армен Саркисян принял члена парламентской фракции Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Спартака Сейраняна и секретаря фракции "Царукян" Ваге Энфиаджяна.

Как сообщили в пресс-службе президента РА, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с политической ситуацией в стране. В частности обсуждался вопрос проведения внеочередных парламентских выборов.

Армен Саркисян еще раз подчеркнул необходимость решения всех спорных вопросов посредством диалога и в рамках Конституции и законов.

Секретарь фракции "Царукян" подчеркнул важность принципов, зафиксированных в совместном меморандуме между главой правительства и парламентской фракцией "Блок Царукян". По его словам, во фракции уверены, что все процессы должны быть логическими, сбалансированными и в рамках закона.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян инициировал серию консультаций с представителями парламентских фракций с целью обсуждения создавшейся в стране ситуации. 10-гооктября Саркисян встретился с руководителем парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграмом Багдасаряном, который подтвердил заявление фракции РПА о том, что партия, хоть и не согласна с аргументами о необходимости проведения внеочередных выборов в декабре, не намеревалась и не намеревается выдвигать кандидата на пост премьер- министра.

Напомним, что 8-гооктября вечером премьер-министр Никол Пашинян и лидер партии "Процветающая Армения" и парламентской фракции "Блок Царукян" Гагик Царукян подписали совместный меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года. В меморандуме отмечается, что в случае самоотставки премьер-министра с целью организации досрочных парламентских выборов и роспуска Национального собрания, фракция "Царукян", как содействующая революции сила, обязуется не выдвигать кандидата на пост премьер-министра и не содействовать какому-либо другому претенденту на пост главы правительства. Также депутаты фракции не примут участия в инициативе по выдвижению кандидата на пост премьера со стороны 1/3 депутатов НС. Стороны также обязуются провести агитационную кампанию по внеочередным парламентским выборам на основе корректности и взаимного уважения, с соблюдением других условий, установленных действующим законодательством РА.