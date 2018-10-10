Среда, 10 Октября 2018 20:11

АрмИнфо.Изменения в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, естественно, будут, но без кадровой ломки. Об этом заявил новоназначенный глава МЧС Феликс Цолакян 10 октября в ходе расширенного совещания с руководителями подразделений ведомства.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, министр, в первую очередь, подчеркнул необходимость поддержания рабочей дисциплины в МЧС. По словам Цолакяна, будет поощряться трудолюбие, инициативность и хорошая работа. Наказание же настигнет тех, кто будет плохо относиться к своей работе. "Важнейшей задачей является служение народу и обществу, которое должно осуществляться надлежащим образом и с высоким чувством ответственности", - заявил Феликс Цолакян.

Напомним, что 2-го октября, после того, парламентские фракции РПА, блока "Царукян" (Партия Процветающая Армения) и партии АРФ "Дашнакцутюн" проголосовали за законопроект о внесении изменений в закон о регламенте НС, против которого выступал Пашинян, премьер принял решение уволить всех глав министерств, ведомств и губернаторов, представляющих вышеуказанные политические силы. Был уволен и глава МЧС от ППА Грачья Ростомян.

Назначенный на этот пост Феликс Цолакян, ранее представлял правящую Респуюликанскую партию, но был не согласен с ее политической линией, в том числе оценкой и позицией РПА к апрельской <бархатной революции>. Цолакян - опытный профессионал - ранее занимал высокие должности губернатора Ширака, главы Контрольной службы президента, а также возглавлял Службу национальной безопасности. На пост главы МЧС он был назначен Пашиняном 4-го октября.