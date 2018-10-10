Среда, 10 Октября 2018 19:34

АрмИнфо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письменном обращении к участникам Восьмой сессии Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, прошедшей сегодня в Астане, призвал страны присоединиться к Конвенции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трансграничные водотоки не только объединяют население по разным сторонам границ, они являются факторами устойчивости и процветания. Преимущество можно увидеть в том, как водная Конвенция объединяет страны панъевропейского региона с ее принятия более чем 20 лет назад, внося вклад в региональную интеграцию и предотвращения конфликтов», - говорится в обращении А.Гутерреша.

В то же время, как отметил Генсек ООН, нагрузка на воду растет, изменение климата, загрязнение, растущий спрос на воду приводят к нехватке и рискам напряженности между прибрежными странами.

«В недавнем докладе ЕЭК ООН и ЮНЕСКО говорится о том, что мы отстаем от графика налаживания сотрудничества по всем трансграничным водотокам. Это означает, что страны менее подготовлены к разрешению грядущих водных кризисов и им не хватает рамочных основ для предотвращения конфликтов вокруг воды», - отметил А.Гутерреш.

Резюмируя, Генсек ООН призвал государства присоединиться к Конвенции по трансграничным водотокам.

«С принятием Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, мир располагает возможностями укрепления верховенства права по всему миру в рамках трансграничного сотрудничества. Я призываю государства-члены присоединяться к обеим Конвенциям и стремиться к их полноценному осуществлению. Давайте сделаем так, чтобы управление трансграничными водотоками по всему миру осуществлялось справедливо и устойчиво для всеобщего блага», - заключил он.