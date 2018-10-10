Среда, 10 Октября 2018 19:22

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Высоким представителем Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Насиром Абдулазизом аль-Насером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поблагодарил гостя за участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий и отметил неизменную поддержку Альянсом цивилизаций данной инициативы Казахстана.

«Являясь многоконфессиональным государством, Казахстан вносит свой вклад в дело развития межконфессионального диалога. Это совпадает с целями организации, которую Вы представляете», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Насир Абдулазиз аль-Насер поблагодарил Главу государства за возможность принять участие в работе форума и подчеркнул особую роль Казахстана в развитии взаимопонимания между культурами в мире. «Это третье мое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Прежде мне не приходилось встречаться с представителями столь многих конфессий. Я высоко оцениваю усилия Вашей страны в деле развития межцивилизационного диалога», - сказал Высокий представитель Альянса.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев наградил Насира Абдулазиза аль-Насера орденом «Достык» II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами и сохранение взаимного согласия в обществе.