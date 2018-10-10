Среда, 10 Октября 2018 19:18

АрмИнфо.Для обсуждения сложившейся в стране ситуации президент Армении Армен Саркисян инициировал ряд консультативных совещаний с представителями парламентских фракций.

Как сообщает пресс-служба президента, сегодня Саркисян встретился с главой фракции Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном. Президент приветствовал то обстоятельство, что политические силы пошли на переговоры, отметив важность поддержания атмосферы толерантности и солидарности в стране. Он еще раз подчеркнул, что все проблемы следует решать путем переговоров, в рамках Конституции и закона, руководствуясь государственными и национальными интересами.

В свою очередь Ваграм Багдасарян подтвердил заявление РПА о том, что несмотря на то, что представители фракции выступают против проведения внеочередных выборов в декабре, все же фракция не намерена выдвигать своего кандидата на должность премьера, в случае самоотставки Никола Пашиняна. Он также отметил, что парламентским фракциям нужно дать достаточно времени на подготовку к досрочным выборам в Национальное Собрание.