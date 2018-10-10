Среда, 10 Октября 2018 19:15

АрмИнфо.В Национальном Собрании Армении 10-го октября состоялась рабочая встреча спикера парламента Ара Баблояна и премьер- министра Никола Пашиняна. Собеседники, помимо других вопросов, коснулись проведения внеочередных парламентских выборов, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В частности, стороны подтвердили ранее озвученную позицию о том, что все вопросы должны быть решены путем переговоров и взаимопонимания.

В ходе рабочей встречи глава правительства и спикер НС обсудили также вопросы организации предстоящего в Ереване 29-30 октября Совета ПА ОДКБ и проведения девятого пленарного заседания Ассамблеи. Ара Баблоян сообщил, что с этой целью 12 октября запланирована его встреча со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Премьер подтвердил свою готовность принять активное участие в работах ереванского Совета ПА ОДКБ и проведения девятого пленарного заседания Ассамблеи.

Отметим, что сегодня ранее Пашинян прибыл в парламент для встречи со

спикером Национального Собрания Армении Ара Баблояном и главой

фракции РПА Ваграмом Багдасаряном, как указал премьер с целью

"разрешения напряженной внутриполитической ситуации". Премьер-министр

также сообщил, что он встретится и с представителями АРФ Дашнакцутюн. После встречи Ваграм Багдасарян заявил, что решение об отказе от выдвижения Республиканской партией Армении своего кандидата на должность премьер-министра в случае отставки Никола Пашиняна было принято еще 6 месяцев назад. Он также заверил, что фракция РПА решила не препятствовать работе правительства. Депутат не стал отвечать на вопрос о том, примет ли Республиканская партия участие в досрочных парламентских выборах. "Мы ведь не знаем, когда они состоятся, когда придет время, тогда и поговорим об этом", - заявил глава фракции РПА. Багдасарян не исключил и того, что Республиканская партия может стать внепарламентской политической силой. Никол Пашинян, в свою очередь, назвал разумным решение фракции Республиканской партии Армении (РПА) поддержать проведение досрочных выборов в Национальное Собрание в декабре и не выдвигать собственного кандидата на пост главы правительства в случае его отставки. "Есть реалии, с которыми необходимо считаться", - заявил он.

Напомним, что ряд бывших и нынешних членов парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) накануне распространили заявление, в котором поддержали позицию премьер-министра Никола Пашиняна о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре этого года. К заявлению присоединились 16 депутатов, 9 из которых входят во фракцию РПА.