Среда, 10 Октября 2018 19:05

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 10-го октября подписал указ о назначении Габриэля Казаряна министром спорта и по делам молодежи. Об этом сообщили в аппарате президента Армении.

Сегодня ранее, в ходе очередного заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении назначить Казаряна главой Минспорта и по делам молодежи. Габриэл Казарян с 2014-го года по сентябрь 2016-го года возглавлял министерство спорта и по делам молодежи. 28 декабря 2016 года был назначен заместителем министра указанного ведомства.

Напомним, что предшественник нового министра - Левон Ваградян от ППА был уволен указом президента Армена Саркисяна в ночь на 3 октября вместе с другими 5 министрами, которые представляли в правительстве партии "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения". Армен Саркисян отправил их в отставку по предложению премьера Никола Пашиняна. Своих постов, в частности, лишились глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, глава министерства спорта и по делам молодёжи Левон Ваградян, министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, а также министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян.