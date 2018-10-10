Среда, 10 Октября 2018 19:01

АрмИнфо. Воспитанники Summer Business School, обучаемые с 2017 по 2018 год, посетили административный офис Beeline и встретились с гендиректором компании Андреем Пятахиным.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, учащиеся Summer Business School посетили Open Space офисы компании, ознакомились с работой PR, маркетинговых и других служб.

Гендиректор компании поделился с молодежью (14-18 лет) основными секретами, которые понадобятся в принятии стратегических решений, а также рассказал о собственном опыте в данном вопросе. "Участники этого мастер-класса находятся именно в том возрасте, когда нужно принять одно из важнейших решений в жизни - определиться с выбором профессии. Надеюсь, эта встреча в определенной степени поможет им правильно оценить ситуацию и сделать хороший выбор на будущее", - отметил А.Пятахин. Согласно источнику, летняя бизнес-школа была создана летом 2017 года компанией Slice Consulting для активной молодежи, обучение в которой направлено на формирование бизнес-навыков у учащихся. В рамках курсов участники посещают крупные компании страны с целью налаживания деловых связей.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".