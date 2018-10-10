Среда, 10 Октября 2018 18:20

АрмИнфо. Наиболее полный сценарный сборник гениального советского режиссера, сценариста и художника Сергея Параджанова «Сокровища у горы Арарат» вышел в свет в Ереване в апреле сего года, презентация же состоялась 12 мая в Музее С.Параджанова.

Примечательно, а может и символично, что издание, работа над которым велась свыше 2 лет, его составители – супруги Виген Бархударян (искусствовед, главный хранитель музея С.Параджанова) и Вероника Журавлева (психолог, искусствовед), забрали из ереванской типографии 23 апреля 2018 года - именно в тот день, когда в стране завершались революционные события, а в городе царил дух свободы, что непроизвольно гармонирует с личностью Маэстро Сергея Параджанова.

«Первую фотографию книги с хештегом #рожденнаявреволюции, - вспоминает в беседе с АрмИнфо Вероника, - я опубликовала у себя на странице в социальной сети Facebook именно в тот момент, когда мы узнали, что бархатная революция завершилась. И этот день из нашего личного праздника превратился в праздник для всей страны».

Отметим, что первый сборник сценариев Сергея Параджанова «Исповедь» вышел в свет в 2001 году. Книга вобрала 10 сценариев, часть которых публиковалась впервые ("Ара Прекрасный", "Мученичество Шушаник" и др.), а также письма из зоны и дневники. Инициатором выпуска издания стала советский и грузинский киновед и близкий друг режиссера - Кора Церетели.

В целом, работа над книгой «Сокровища у горы Арарат» велась два с половиной года. Не имея за плечами подобного ранее опыта, супруги все же рискнули и взялись за создание сборника. «Мы хотели донести параджановский текст до читателей, благодаря чему родились бы новые произведения искусства, сценарии, кинокартины и спектакли. Думаю, вечная жизнь художника в определённой степени заключается в том, что он вдохновляет других на создание собственных произведений, тем самым продолжая существовать в результатах их труда», - отметила составитель.

Сначала, как рассказывает Вероника, началась рутинная работа, связанная с расшифровкой рукописей режиссера, на которую ушло порядка 8 месяцев. Периодизацию во многом удалось восстановить по составленной Корой Церетели хронике жизни и творчества Параджанова, вошедшей в книгу «Исповедь.

Название «Сокровища у горы Арарат», которое сборник получил в честь впервые публикуемого сценария, написанного в 1987 году, предложил Виген Бархударян. Как он пояснил, это уникальный сценарий, в основе которого лежит издание 1984 года «Сокровища Эчмиадзина». «В нем речь о самом Эчмиадзине и о прекрасных артефактах, хранящихся в его сокровищнице». Также в сценарии нашла свое отражение личность Католикоса Вазгена I: «В темноте парадного входа в старую резиденцию появляется луч света и падает на каменные ступени. Дверь резиденции на миг открывается, осветив каменный каскад ступеней, по которым торжественно поднимается фигура в белой сутане. Опережая шествие белой фигуры, камера проходит сквозь анфиладу старой резиденции, показывая красоту убранства, залитую солнцем. Католикос Вазген I открывает окно... Зал наполняется щебетом птиц и звоном колоколов. В руках католикоса Вазгена I ветка вербы... Католикос подходит к письменному столу, кладет на нее ветку вербы... Католикос Вазген I заводит часы, сверяя время со своими часами...» (фрагмент из сценария С. Параджанова «Сокровища у горы Арарат»).

К этому сценарию было создано несколько уникальных коллажей, которые сейчас находятся в частной коллекции. «Сергей Иосифович обожал дарить свои работы друзьям и знакомым. Эта участь постигла коллажи к сценарию «Сокровища у горы Арарат». Мы частично восстановили их облик по сохранившимся фотографиям и включили в сборник. В оформлении обложки была использована отдельная работа – коллаж «Эчмиадзин» 1987 года. Его также, как и название, предложил Виген», – сказала Вероника.

Сборник «параджановских сокровищ» весом почти в килограмм состоит из 536 страниц, содержит 17 сценариев, из коих 7 ранее не издавались, либо же выходили в сокращении в формате в журнальных статей или на другом языке. Чтобы у читателя сложилась полная картина о произведении к каждому сценарию, составители написана аннотация, составлены примечания, а коллажи, эскизы костюмов, фрагменты рукописей и фотографии из личного архива режиссера расположены по тексту. «Работы Сергея Параджанова обретают свою глубину и раскрываются в полной мере тогда, когда раскрыт контекст, в котором они создавались. Я считаю, что продуманный, выверенный аппарат книги – проявление уважения к читателю», – подчеркнула она. В частности, сценарии, публиковавшиеся ранее, предстают пред читателем в другой редакции. Составители пояснили, что это сделано для того, чтобы у поклонников творчества Маэстро была возможность проследить за развитием замысла режиссера, сравнить текст сценария и кинокартину.

Когда первый этап работы над книгой завершился, необходимо было найти финансирование для дальнейшего продвижения проекта. Составители решают попробовать краудфандинг (коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов) – Ред.). «Мы сняли промо ролик, создали проект на сайте и отправили его на модерацию. Нам довольно быстро ответили, но пришлось внести небольшие коррективы в проект, касающиеся суммы сбора. В итоге мы успешно запустились и с июля по октябрь, в результате чего нам удалось собрать 156 601 рубль. Я была удивлена как много совершенно разных людей по всему миру, некоторые из которых на первый взгляд не связаны с миром искусства, знают, любят творчество Параджанова и готовы поддержать нас», – рассказывает Вероника

Однако, прибегая краудфандингу, каждый, кто создает свой проект, должен понимать, что промо роликом и запуском страницы проекта на сайте работа не ограничена. Ежедневно необходимо вкладывать ресурсы в его продвижение. «Люди, порой, совершают ошибку, просто создавая проект на сайте и не более. Когда ты запускаешь подобный проект, то должен каждый день продвигать его в онлайн и оффлайн пространствах», – рассказывает составитель. - В результате, к нашей идее было приковано внимание людей, имеющих определенный вес в киноиндустрии, в частности Антона Долина (российский журналист и кинокритик. – Ред.) и Марины Разбежкиной (российский сценарист и режиссер. – Ред.), которые поддержали проект.

Ввиду ограниченности бюджета «Сокровища Параджанова» вышли тиражом в 300 экземпляров. Составители скрупулезно подошли к выбору художника и редактора книги. Ими стали прекрасные специалисты с колоссальным опытом работы - Сергей Фурнэ и Светлана Субботина.

Примечательно, что небольшой процент читателей, которые приобрели книгу, являются гражданами Армении, подавляющее большинство находится в руках российских и украинских читателей, в частности представителей сферы кино и изобразительного искусства. «Книга нашла своего читателя по всему миру. Уже сейчас бумажный вариант книги читают в Италии, Франции, Германии, США, Канаде, Казахстане, Украине и Грузии. Мы получаем много положительных отзывов и рады, что теперь люди имеют возможность держать в руках сборник сценариев Параджанова, они пишут нам, что книга полностью оправдывает свое название – она действительно «сокровище», – отметил В. Бархударян.

Учитывая, что книга востребована среди творческой интеллигенции, возникает вопрос относительно дальнейших перспектив, связанных со сценариями Сергея Параджанова. В этом ключе В. Журавлева отметила, что на сегодняшний день к «сокровищам» Параджанова определенный интерес проявляют театральные режиссеры, в частности кукольники. «Думаю, в контексте театра кукол все может получиться. Кукла как самостоятельная работа и как составляющая часть ассамбляжа, занимает значительное место в творческом наследии художника. К кукле режиссер обращается в каждом из четырех своих легендарных фильмов. Мне бы очень хотелось, чтобы появились новые произведения искусства благодаря книге. Мы с Вигеном, как проводники, свою задачу выполняем, стараемся максимально бережно подойти к материалу и не испортить его», – отметила она.

Ведь при жизни Параджанов подавал своим творчеством друзьям идеи, которые выливались в новые произведения искусства. Так, например, под влиянием Параджанова, друзья и приятели увлекались искусством коллажирования, об этом писал в своих воспоминаниях Василий Катанян (советский кинорежиссёр-документалист, писатель-мемуарист. Автор книги «Параджанов. Цена вечного праздника» - Ред.) и Алла Демидова (советская и российская актриса, специально для которой режиссер создал несколько шляп. Одна из них сейчас входит в коллекцию Музея Сергея Параджанова - Ред.). В этой связи В. Бархударян напомнил о проекте Татьяны Данильянц – выставке «Дары Венеции Сергею Параджанову» (2014г.), коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса (2016г.) и армянского модельера Арама Николяна (2017 г.) и Художественный театр имени Сергея Параджанова, который в следующем году отметит свой 25-летий юбилей под руководством режиссера Владимира Габбэ.

Составители планируют выпустить второй тираж сборника сценариев, который будет дополнен ранее недоступными сценариями. «Хотелось бы во втором тираже кое-что внести. Сейчас книга уже весит 953 г, во втором издании, думаю, будет несколько тяжелее. Мы хотим дополнить сборник визуальными материалами, также надеемся включить сценарии фильмов «Этюды о Врубеле», снятый в 1989 г. украинским режиссером Леонидом Осыкой, сценарий к которому он написал вместе с Сергеем Параджановым, «Акоп Овнатанян» и «Дети Комитасу, - отметила искусствовед.

В одном из интервью, данном грузинскому телевидению в 1989 году, Сергей Параджанов отметил, что не снял и одну десятую того, что задумал и хотел реализовать. «Это все осталось тайной, почему это было неорганизованно. Были сценарии, все это вышвыривалось. У меня в доме приблизительно до 30 сценариев неснятых», - говорил режиссер.



На вопрос, что же выдалось наиболее сложным в составлении книги, В.Бархударян сказал: «Параджанов помог нам. Он действительно помогает и находит людей, которых считает достойными того, чтобы заниматься его культурным наследием. Главное, чтобы ему было хорошо и интересно наблюдать оттуда за ними. Мы рады ощущать себя частью круга людей по всему миру, создающих свои проекты, вдохновляясь творчеством Маэстро».

Сегодня «Сокровища у горы Арарат» можно приобрести непосредственно в Музее Сергея Параджанова и книжных магазинах Еревана («Букинист»), Москвы («Гиперион», «Порядок слов», «Фаланстер», «Ходасевич» и «Циолковский») и Санкт-Петербурга («Подписные издания», «Порядок слов» и «Свои книги»). Более того составители книги создали независимое творческое обьединение Parajanov Art Laboratorium (https://parajanovartlab.com/) – изучающее наследия Сергея Параджанова и реализующее собственные проекты, на сайте котрого можно заказать оригинальную и онлайн-версии сборника «Сокровища у горы Арарат».

Отметим, что в Сборник сценариев Сергея Параджанова «Сокровища у горы Арарат»вошли следующие работы Маэстро: «Тени забытых предков», «Киевские фрески», «Саят-Нова», «Дремлющий дворец», «Intermezzo», «Демон», «Ара Прекрасный», «Давид Сасунский», «Икар», «Золотой обрез», «Исповедь», «Чудо в Оденсе», «Дворец торжеств», «Мученичество Шушаник», «Сегодня», «Сокровища у горы Арарат» и «Лебединое озеро. Зона», многие из коих впервые доступны широкому кругу читателей.

В частности, посредством краудфандинга, творческое обединение супругов Pаrajanov Art Laboratorium запускает очередной проект, посвященный наследию режиссера. На этот раз, акцент будет сделан на работе Сергея Параджанова в качестве художника, коллажиста и художника по костюмам. В рамках нового проекта, который именуется #MAESTRO, в центре внимания как объекты искусства окажутся коллаж, ассамбляж, предмет, рисунок и костюм Параджанова. По словам В. Журавлевой костюм, как часть творческого наследия Сергея Параджанова, до сих пор остаётся малоизученным, и достаточно ограниченно представлен в выставочном пространстве. «Сергей Параджанов старался самостоятельно создавать костюмы к своим легендарным фильмам, начиная уже с «Теней забытых предков», где Маэстро активно конструировал этнографический портрет кинокартины, заканчивая «Ашик-Керибом», за которого режиссёр получил четыре премии «Ника», в том числе и как художник по костюмам. Мы постараемся отразить в нашей работе особенности творчества Сергея Иосифовича максимально полно и бережно», - подчеркнула она.

Информация о проекте доступна на сайте: www.parajanovartlab.com, в FB: https://www.facebook.com/parajanovartlab/ и VK: https://vk.com/parajanov/