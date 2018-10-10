Среда, 10 Октября 2018 18:15

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) с целью развития и улучшения кредитования в рассрочку подписал договор с компанией VivaCell- MTS. Как сообщает пресс-служба Банка, впредь в 73 точках обслуживания компании VivaCell-MTS, клиенты имеют возможность на месте оформить кредит на телефоны, планшеты и роутеры.

Согласно источнику, в рамках этой услуги действуют следующие условия кредита в рассрочку: первоначальный взнос - от 0%, процентная ставка

- 0%, ежемесячная комиссия - 1% от основной суммы. Оформление кредита занимает несколько минут после того, как клиент определится с выбором товара.

"Банк ВТБ (Армения) постоянно работает над созданием наиболее комфортных условий для своих клиентов, предлагая удобные и быстрые кредиты в рассрочку. Таким образом, благодаря усилиям Банка ВТБ (Армения), приобретение товара через банковское финансирование становится значительно удобней и быстрее", - отмечено в сообщении.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, по объему розничного кредитования Банк ВТБ (Армения) входит в лидирующую тройку с объемом 90.4 млрд драмов ($186.8 млн), с годовым ростом на 15,9%. В общем кредитном портфеле банка доля розницы достигает 53%. В суммарном же объеме розничного кредитования доля Банка ВТБ (Армения) составляет на рынке 11%. По потребительским кредитам Банк удерживает 2-ую позицию - 77.2 млрд драмов ($159.6 млн) или 46,6% в кредитном портфеле. В годовом разрезе Банк ВТБ (Армения) нарастил объем потребкредитов на 23,3%. В суммарном объеме потребительского кредитования доля Банка ВТБ (Армения) на рынке превышает 13%.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. По охвату филиальной сети Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство - 67 филиалов с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.