Среда, 10 Октября 2018 18:00

АрмИнфо.Конверс Банк запускает более современную и удобную услугу - Card to Card, которой могут воспользоваться картодержатели всех банков Армении при осуществлении международных и местных денежных переводов через платежный портал Конверс Банка.

Как сообщает пресс-служба Банка, для того, чтобы воспользоваться этой услугой нет необходимости посещать Банк, однако следует зарегистрироваться на платежном портале Конверс Банка, заполнить необходимые поля в окне переводов с карты на карту и совершить перевод. Сумма зачисляется на карту получателя и становится доступной в течение нескольких секунд. Услуга Card to Card доступна круглосуточно.

Согласно сообщению, с целью продвижения данной услуги, Банк объявил о проведении акции, в рамках которой картодержатели банков РА в рамках платежных систем ArCa, Visa и MasterCard, обеспеченных системой безопасности 3D Secure, могут совершать переводы с карты на карту на льготных условиях.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе" №17, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5. К 1 апреля 2018 года банк нарастил общее число активных карт на 31,1% - до 206,4 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 27,8% (57,3 тыс. шт. с годовым ростом на 21,3%), MasterCard - 11,2% (23,2 тыс. шт. с годовым ростом на 18,9%), а остальные 61% - это локальные ArCa (126 тыс. шт. с годовым ростом на 38,9%). Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил за 2017г на 59,3% годовых до 320.7 млрд драмов, закрепившись по этому показателю на 1-ой позиции. У Банка на 1 апреля 2018г насчитывается 119 банкоматов и 927 собственных POS- терминалов. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.