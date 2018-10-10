Среда, 10 Октября 2018 17:58

АрмИнфо. В процессе урегулирования нагорно- карабахского конфликта достигнуты продвижения. Об этом сказал на пресс-конференции в Баку заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"В Азербайджане все заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Во время своего визита в страну, мы подчеркнули продвижения, достигнутые в последнее время в процессе разрешения конфликта, включая встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, а также встречу gрезидента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер- министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе", - сказал он, передает Trend.

Кент отметил, что, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, США серьезно относятся к своим обязательствам по урегулированию конфликта на основе Мадридских принципов. "В этом месяце, через две недели, сопредседатели МГ ОБСЕ совершат визит в регион. Хочу отметить, что уровень напряженности на линии соприкосновения войск снизился. Призываем стороны продолжить в этом духе",- резюмировал зампомощника госсекретаря США.