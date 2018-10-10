Среда, 10 Октября 2018 17:58

АрмИнфо. Суд освободил члена повстанческой группы "Сасна Црер" Павла Манукяна под залог в 1 млн драмов. Тем самым судья Месроп Макян удовлетворил ходатайство адвоката Манукяна Инессы Петросян и изменил меру пресечения в отношении последнего. Родственники Манукяна перевели на счет суда необходимую сумму.

Напомним, что ранее члены группы "Сасна Црер" Павел Манукян и Армен Билян прекратили голодовку. На суде Павел Манукян заявил, что смерть его товарища Араика Хандояна (Одинокий волк), который накануне ночью скончался от сердечного приступа, является большой потерей. "Из своих 47 лет, 30 он провел с оружием в руках, защищая свою Родину", - заявил Манукян и призвал Биляна также прекратить голодовку. Билян в свою очередь также заявил, что смерть Хандояна является большой потерей и также прекратил голодовку.

Отметим, что 3-го октября в ходе судебного заседания члены группы "Сасна Црер" Павел Манукян и Армен Билян объявили голодовку, требуя изменить в их отношении меру пресечения.

Отметим, что 19-го сентября перед судебным заседанием по делу о группе "Сасна Црер" ухудшилось состояние одного из членов группы, проходящего по делу Араика Хандояна. Его адвокат Ара Казарян представил в суд медицинский документ о состоянии здоровья Хандояна, ходатайствуя по этой причине перенести судебное заседание. После чего Хандоян поехал в медцентр "Эребуни" для обследования. Хандоян скончался в ночь с 9 на 10 октября возрасте 47 лет от сердечного приступа в городе Гюмри. Хандоян был освобожден судом в середине августа 2018 года под поручительство депутатов парламентской фракции "Блок Царукян".

Напомним, что группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции в Ереване и удерживала находящихся там людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента РА Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий, по официальным данным, пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семь пострадавших - медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.

В отношении 10 человек - членов повстанческой группы продолжается судебное разбирательство. Семера из них были отпущены под поручительство депутатов, сегодня под залог был освобожден Павел Манукян. На данный момент под арестом находятся Армен Билян и Смбат Барсегян.