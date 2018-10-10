Среда, 10 Октября 2018 17:15

АрмИнфо. В дни проведения в Ереване 17-го саммита Франкофонии Ереванский метрополитен им. К.Демирчяна будет работать до 24.00. Информацию об этом распространила пресс-служба компании.

Согласно источнику, работа ереванского метро будет начинаться с 07.00. По мере необходимости сроки работы метрополитена будут продлены.