Среда, 10 Октября 2018 16:27

АрмИнфо. "Я хотел бы поблагодарить спикеров парламентов России и Кореи за инициирование Международного форума глав парламентов Евразийских государств, а также за их усилия, направленные на создание площадки для диалога между руководителями законодательных органов стран самого большого континента", - заявил в своем выступлении на форуме 9 октября в Анталье вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

Как сообщает пресс-служба парламента, Шармазанов заявил, что данный формат межпарламентского сотрудничества за короткое время подтвердил свою актуальность и важность. Вице-спикер подчеркнул, что Евразийский регион обладает высоким экономическим потенциалом, и необходимо обеспечивать сотрудничество стран континента в ряде сфер.

"Армения, находясь на перекрестке Европы и Азии, на протяжении тысячелетий была связующим звеном между двумя частями света. Сегодня Армения является активным членом Евразийского экономического союза. Мы придаем важное значение развитию сотрудничества Евразийского экономического союза с заинтересованными странами и ключевыми интеграционными объединениями.

Так, в прошлом году Армения подписала Соглашение с Евросоюзом о всеобъемлющем партнерстве. Мы исходим из того, что членство в одном интеграционном сообществе не должно ограничивать возможности ее членов сотрудничать с другими международными организациями, с учетом соблюдения всех обязательств", - подчеркнул вице-спикер.

Шармазанов отметил, что главными предпосылками для развития современных экономических отношений являются открытые границы, свободное перемещение ресурсов, равные условия конкуренции.

Он заявил, что блокада и закрытые границы являются неестественными и неприемлемыми препятствиями на пути двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества. " К сожалению, Турция, страна, которая организовала столь важное и представительное мероприятие, с 1993 года в одностороннем порядке закрыла границы с Арменией. Армения всегда выступала за развитие двусторонних отношений с Турцией без предварительных условий. Блокада Армении со стороны Турции неприемлема. К сожалению, сегодня наш регион стоит перед такими вызовами, как терроризм, экстремизм, нетерпимость, ксенофобия", - отметил вице-спикер.

Вице-спикер напомнил, что в этом году мир отмечает 70-летие Конвенции ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него". "Геноцид армян, первый геноцид ХХ века, признан такими странами, как Россия, Германия, Франция и с каждым годом число стран и организаций растет.

Я, как потомок народа, пережившего геноцид, выступая с этой трибуны, заявляю, что без признания прошлых преступлений, невозможно избежать новых преступлений", - отметил Шармазанов, заметив, что устойчивое развитие Евразии возможно только в безопасной среде. При этом Шармазанов отметил, что в Евразии есть регионы, охваченные конфликтами, и где восстановление прочного мира требует больших усилий и воли.

Вице-спикер затронул также нагорно-карабахский конфликт. "Мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы продолжает оставаться одним из важнейших вопросов нашего региона. Милитаристская риторика и агрессивные действия, выбранные Азербайджаном в качестве своей главной внешнеполитической доктрины, подрывают основы безопасности и стабильности не только в регионе, но и на всем континенте.

Армения выступает за урегулирования конфликта исключительно мирными политическими средствами при посреднических усилиях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на основе принципов и норм международного права, Устава ООН, положений Хельсинкского Заключительного акта, в частности касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение.

Это не территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном, как пытается представить азербайджанская сторона, а вопрос права народа Нагорного Карабаха (Арцаха) на свободное самоопределение. Разрешение конфликта без полной реализации этого права невозможно", - заявил вице- спикер, констатировав, что основой прочного мира, безопасности и устойчивого развития региона может быть только открытый и конструктивный диалог.