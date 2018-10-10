Среда, 10 Октября 2018 16:21

АрмИнфо.Решение об отказе от выдвижения Республиканской партией Армении своего кандидата на должность премьер-министра в случае отставки Никола Пашиняна было принято еще 6 месяцев назад. Об этом 10 октября в беседе с журналистами заявил глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян.

Он отметил, что это было общим решением партии. "Более того, хочу заметить, что у Республиканской партии изначально не было намерения выдвигать своего кандидата на должность премьер-министра в случае отставки Пашиняна, и он знал об этом", - подчеркнул глава фракции РПА.

Багдасарян также заверил, что фракция РПА решила не препятствовать работе правительства. Депутат не стал отвечать на вопрос о том,

примет ли Республиканская партия участие в досрочных парламентских выборах. "Мы ведь не знаем, когда они состоятся, когда придет время, тогда и поговорим об этом", - заявил глава фракции РПА.

Багдасарян не исключил и того, что Республиканская партия может стать внепарламентской политической силой. "В политике ничего нельзя исключать. Никому не дано всегда быть парламентской политической силой, или же представителем власти", - отметил депутат.

На вопрос, почему столько времени молчит Серж Саргсян, Ваграм Багдасарян ответил: "Он не молчит, он говорит во время заседания Верховного органа РПА. Он не принимает единоличных решений, любое решение всегда принимается в ходе обсуждений", - заключил депутат.

Отметим, что сегодня в Национальном Собрании Армении состоялась встреча премьер- министра Никола Пашиняна с главой фракции Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном.