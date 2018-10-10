Среда, 10 Октября 2018 16:10

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал разумным решение фракции Республиканской партии Армении (РПА) поддержать проведение досрочных выборов в Национальное Собрание в декабре и не выдвигать собственного кандидата на пост главы правительства в случае его отставки.

"Я не только приветствую данное решение, но и считаю его разумным", - заявил премьер 10 октября в беседе с журналистами после встречи с главой фракции РПА в Национальном Собрании РА Ваграмом Багдасаряном. Как указал Пашинян, он всегда призывал коллег-депутатов не вносить напряжение во внутриполитическую жизнь страны. "Есть реалии, с которыми необходимо считаться", - заявил он.

На вопрос, восстановлена ли атмосфера "любви и толерантности", глава кабмина заявил, что сейчас работает над этим. Никол Пашинян прокомментировал также заявление депутата от РПА Армена Ашотяна относительного того, что некоторые депутаты изменили свое мнение под давлением.

"Если давление и было, то оно было народное, потому что сегодня многие депутаты находятся под давлением своих семей, родственников, соседей. Они, в первую очередь, отреагировали на давление своего окружения", - сказал премьер. Глава правительства подтвердил свою готовность подать в отставку и дать ход старту внеочередных парламентских выборов.

Тем не менее, Пашинян не уточнил, когда именно он собирается этого сделать, отметив, что дело за определенными расчетами. Как указал премьер, на сегодня в силе ранее заявленный "сценарий" его отставки - премьер объявит о своей отставке с поста премьера, затем парламент дважды в течение двух недель не должен выбрать нового премьера, что дает основание для роспуска НС и проведения внеочередных выборов.

Что касается возможности подписания меморандума с РПА, наподобие документа, подписанного с ППА, то, по словам Никола Пашиняна, после последних заявлений республиканцев необходимости в этом нет. План по проведению выборов в декабре остается в силе, отметил он. Напомним, что ряд бывших и нынешних членов парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) накануне распространили заявление, в котором поддержали позицию премьер-министра Никола Пашиняна о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре этого года.

<Поддерживаем позицию премьер-министра Никола Пашиняна о проведении внеочередных выборов в Национальное собрание в декабре 2018 года. После того, как премьер-министр уйдет в отставку, и до внеочередных выборов в НС новый премьер избираться не должен, и действующий парламент должен быть распущен>, - в частности, говорится в заявлении. К заявлению присоединились 16 депутатов, 9 из которых входят во фракцию РПА.

Тем временем депутат от фракции РПА Армен Ашотянв беседе с журналистами заявил, что на некоторых депутатов Национального Собрания Армении осуществляется давление. Депутат заявил, что неделю назад в офисе РПА Республиканская партия приняла заявление о досрочных выборах в парламент, и эти 15 депутатов не были "против".

Подобное изменение во взглядах обусловлено тем, что на ряд депутатов, государственным репрессивным аппаратом было оказано давление. Были также попытки найти возможности воздействия на некоторых депутатов из-за границы. "Однако, я не исключаю и того, что некоторые депутаты, могли добровольно высказать такое мнение", - отметил Ашотян.