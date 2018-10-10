Среда, 10 Октября 2018 16:08

АрмИнфо.На территории Армении днем 10-го октября, 11-го, с 14-15 в отдельных регионах ожидается слабый дождь. Как сообщает пресс-служба МЧС, с 12-13 октября в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе также ожидаются дожди. Северо-западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду.

С 12-13 октября только в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе температура воздуха понизится на 5-6 градусов. В Ереване 10-11 октября в вечерние часы возможен слабый дождь, с 12-15 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +24 градусов тепла.