Среда, 10 Октября 2018 16:02

АрмИнфо.Очная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на прошедшем саммите Содружества в Душанбе снизила напряженность в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня в Минске заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Я сам был свидетелем, как многократно эти главы делегаций (на прошедшем саммите - ИФ) - президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - подходили друг к другу и обсуждали вопросы урегулирования Нагорно- Карабахского конфликта. Результаты налицо - сейчас напряженность несколько снизилась в регионе конфликта", сказал Лебедев, передает interfax.by.

По его словам, были даны соответствующие указания компетентным структурам в обоих государствах по снижению напряженности. "Мы очень надеемся, что этот первый содержательный контакт лидеров двух государств будет продолжен и даст позитивные результаты для урегулирования этого конфликта", - подчеркнул Лебедев.

Также он подчеркнул, что все лидеры с одобрением отнеслись к контактам между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым на саммите Содружества в Душанбе.

Отметим, что на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границе между Арменией и Азербайджаном. Также стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.