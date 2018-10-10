Среда, 10 Октября 2018 16:01

АрмИнфо.В этом году предвыборная агитация всех политических сил была довольно бурной, активной, и я считаю, что это правильно. Об этом 10 октября в беседе с журналистами заявил мэр Еревана Айк Марутян в ответ на вопрос о том, как он намерен сотрудничать с представителями партии "Процветающая Армения", так как между ними в дни предвыборной агитации были весьма натянутые отношения.

"Во всем мире предвыборная борьба бывает именно такой - эмоциональной и напряженной. Однако после того, как выборы заканчиваются и народ выражает свою волю, мы становимся одной командой. Все члены нашего Совета старейшин являются единой командой, и цель этой команды заключается в том, что улучшить жизнь жителей нашего Еревана", - подчеркнул мэр.

Марутян заявил, что любое интересное и хорошее предложение, выдвинутое представителями фракций "ППА" или "Луйс", безусловно, будет принято и претворено в жизнь.

Мэр отметил, что намерен лично выслушивать мнения жителей Еревана, в том числе, и представителей РПА. "Для нас важно мнение каждого

ереванца, в том числе, и представителей Республиканской партии. Скажу более, я очень ценю любую критику, так как именно здоровая критика указывает нам на наши ошибки, и не дает совершать новые", -

подчеркнул Марутян.

Что касается факта значительного преобладания в Совете старейшин представителей блока "Мой шаг", у которого практически нет

оппозиции, Марутян заявил, что во фракции есть люди, которые являются беспартийными. "У нас есть оппозиция внутри блока. Каждый

вопрос во фракции достаточно долго обсуждается, и только потом мы принимаем решение. Таким образом, каждый вопрос обсуждается даже дольше, чем если бы в составе Совета старейшин была многочисленная оппозиция", - заключил мэр.

Отметим, что блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Николом Пашиняном, получил 57 мандатов, партия "Процветающая Армения" 5 мандатов, блок "Луйс" 3 мандата. В соответствии с законом, возглавляющий список блока "Мой шаг" актер Айк Марутян сегодня избран мэром.