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 Среда, 10 Октября 2018 15:49
Ани Мшецян

Мэр Еревана: Если программа по реформе транспортной системы столицы будет соотвествовать требованием ереванцев, она будет принята

Мэр Еревана: Если программа по реформе транспортной системы столицы будет соотвествовать требованием ереванцев, она будет принята

АрмИнфо.Мы должны уважать все заключенные договора, и уважать закон. Об этом 10 октября в беседе с журналистами заявил мэр Еревана Айк Марутян, отвечая на вопрос относительно транспортной системы, и хозяев маршрутных линий.

"Если условия договора будут нарушены и от этого пострадают наши граждане, то они естественно, будут пересмотрены. Мы будем действовать исключительно в интересах наших граждан. Так как британская компания, работающая в данной области,  составила программу, и на ее реализацию из бюджета были выделены значительные суммы, то эту программу необходимо изучить. Нам хотелось бы понять, соответствует ли она требованиям жителей Еревана и не содержит ли в себе коррупционных рисков. После чего, если мы установим, что все это соответствует нашим требованием, и включим в нее свои поправки, мы ее внедрим", - заявил Марутян, подчеркнув, что если данная программа не будет соответствовать требованием, то будет предложена альтернативная программа.

Марутян заметил, что он обязательно организует проведение аудита для оценки ситуации в столичном муниципалитете. "Если некоторые договоры, заключенные при прежней власти не будут соответствовать закону, то мы признаем их недействительными. Что касается строительных работ, которые осуществляются за памятником Мясникяна, то, как заметил Марутян, если там есть коррупционные риски, или другие праонарушения, то данные договоры после судебного разбирательства будут признаны недействительными.  Все должно осуществляться строго в рамках закона", - подчеркнул мэр.  "По самым острым вопросам мы будем проводить референдумы и опросы, чтобы именно жители столицы смогли диктовать свои условия", - подчеркнул новый градоначальник.

Также Марутян отметил, что он не исключает смены глав некоторых административных районов столицы, подчеркнув, что у блока на эти должности имеются свои кандидаты.  "Мы не рассматриваем глав районов как представителей партий. Самым важным для нас являются профессиональные качества людей, но некоторых людей все- же придется сменить. Однако, еще раз хочу подчеркнуть, если эти люди профессионалы и готовы служить жителям Еревана, то мы не должны лишать их такой возможность", - заключил мэр.

Отметим, что главы административных районов Арабкир и Эребуни ушли в отставку. 

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