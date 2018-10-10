Среда, 10 Октября 2018 15:48

АрмИнфо. В школах Армении рабочими будут объявлены субботы - 17 и 24 ноября.

Как говорится в пояснении Министерства образования и науки (МОН), учитывая, что рабочими днями решением правительства объявлены субботы 27 октября и 3 ноября, которые совпадают с предусмотренными учебным планом осенними каникулами, МОН, с целью обеспечения непрерывности каникул, объявило рабочими днями субботы - 17 и 24 ноября.

"Школам с шестидневным рабочим графиком предлагается внести в расписание соответствующие изменения для восполнения пропущенных уроков", - говорится в сообщении ведомства. Сегодня ранее постановлением правительства рабочие дни с 11-го и 12-го октября были перенесены на 27-е октября и 3-е ноября. Неделей ранее кабмин утвердил проект решения объявить нерабочими 11 и 12 октября, что связано с проведением в Ереване международного саммита Франкофонии. Изначально перенос рабочего дня был запланирован на 20-е и 27-е октября.

Однако глава МОН Араик Арутюнян напомнил, что в некоторых городах Армении 21-го октября состоятся муниципальные выборы, и на этот же день назначено празднование <Эребуни-Ереван>. В результате, было принято решение перенести рабочий день на 27 октября и 3-е ноября. Между тем, для учеников 2-12 классов осенние каникулы в Армении начнутся с 29 октября и продлятся до 4 ноября. Для учеников 1-го класса каникулы начнутся 22 октября и продлятся до 4 ноября включительно.