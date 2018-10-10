Среда, 10 Октября 2018 15:47

АрмИнфо.Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 октября совершит визит в Армению.

Как сообщили АрмИнфо в Елисейском дворце, Макрон прибудет в Ереван в рамках 17- ого саммита Франкофонии. "11-12 октября в Ереване президент Франции примет участие в работах 17-ого саммита МОФ", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Примечательно, что ранее анонсировался также государственный визит Макрона в Армению, который должен был предшествовать участию в саммите. Однако в сообщении Елисейского двора по этой части ничего не сказано.

Отметим, что свое участие подтвердили в саммите 26 президентов, 2 -вице-президента, 9 премьер-министров, а также принц Монако.