Среда, 10 Октября 2018 15:46

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Ара Баблоян 9 октября в рамках 17-го Саммита Международной организации Франкофонии (МОФ) встретился с находящейся в Ереване делегацией во главе с председателем Парламентской Ассамблеи Франкофонии (ПАФ) Жаком Шаньоном.

Как сообщает пресс-служба парламента, Балоян подчеркнул важность визита делегации в Ереван в рамках Саммита Франкофонии. По словам спикера Национального Собрания, Франкофония сегодня стала частью нашей жизни. Глава парламента с удовлетворением отметил, что Армения и парламент Армении взяли на себя важную роль в распространении ценностей Франкофонии - соответственно, Армения в 2012 г. и НС РА в 2014-м получили новый статус постоянного члена МОФ и ПАФ.

"Проведение в нашей стране Саммита Франкофонии, беспрецедентного международного события является еще одним признаком нашей верности Франкофонии. Оно будет содействовать расширению влияния Франкофонии в нашем регионе - во имя солидарности, равенства народов, диалога, демократии, защиты прав человека, культурного многообразия и других ценностей и принципов, разделяемых нами с другими членами Франкофонной семьи", - сказал Ара Баблоян.

По словам главы законодательного органа, Саммит будет самым крупным когда-либо проводившимся в Армении событием и посодействует укреплению отношений страны с другими государствами-членами Франкофонии. Он отметил, что Республика Армения сконцентрировала все силы для обеспечения успеха Саммита и прекрасного праздника Франкофонии.

Председатель парламента отметил, что праздник был омрачен известием о кончине Шарля Азнавура. "Смерть шансонье - великая утрата не только для армянского и французского народов, но и всей Франкофонии. Азнавур являлся послом французского языка, олицетворением Франкофонии, ее ценностей", - подчеркнул Ара Баблоян. В завершение своей речи спикер добавил, что французский язык является основой, объединяющей франкоязычные страны и через который народы могут делиться своими идеями, убеждениями и планами на будущее.

После встречи в честь парламентариев Франкофонии дан официальный ужин от имени Председателя Национального Собрания Ара Баблояна.