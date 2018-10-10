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|Премьер Канады с официальным визитом прибудет в Ереван
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|В школах Армении рабочими будут объявлены субботы - 17 и 24 ноября
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|Ара Баблоян: Проведение в Армении cаммита МОФ будет содействовать расширению влияния Франкофонии в нашем регионе
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|Субботы 27 октября и 3 ноября будут в Армении рабочими
|Новым министром спорта и по делам молодежи Армении вновь станет Габриеэл Казарян
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АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Ара Баблоян 9 октября в рамках 17-го Саммита Международной организации Франкофонии (МОФ) встретился с находящейся в Ереване делегацией во главе с председателем Парламентской Ассамблеи Франкофонии (ПАФ) Жаком Шаньоном.
Как сообщает пресс-служба парламента, Балоян подчеркнул важность визита делегации в Ереван в рамках Саммита Франкофонии. По словам спикера Национального Собрания, Франкофония сегодня стала частью нашей жизни. Глава парламента с удовлетворением отметил, что Армения и парламент Армении взяли на себя важную роль в распространении ценностей Франкофонии - соответственно, Армения в 2012 г. и НС РА в 2014-м получили новый статус постоянного члена МОФ и ПАФ.
"Проведение в нашей стране Саммита Франкофонии, беспрецедентного международного события является еще одним признаком нашей верности Франкофонии. Оно будет содействовать расширению влияния Франкофонии в нашем регионе - во имя солидарности, равенства народов, диалога, демократии, защиты прав человека, культурного многообразия и других ценностей и принципов, разделяемых нами с другими членами Франкофонной семьи", - сказал Ара Баблоян.
По словам главы законодательного органа, Саммит будет самым крупным когда-либо проводившимся в Армении событием и посодействует укреплению отношений страны с другими государствами-членами Франкофонии. Он отметил, что Республика Армения сконцентрировала все силы для обеспечения успеха Саммита и прекрасного праздника Франкофонии.
Председатель парламента отметил, что праздник был омрачен известием о кончине Шарля Азнавура. "Смерть шансонье - великая утрата не только для армянского и французского народов, но и всей Франкофонии. Азнавур являлся послом французского языка, олицетворением Франкофонии, ее ценностей", - подчеркнул Ара Баблоян. В завершение своей речи спикер добавил, что французский язык является основой, объединяющей франкоязычные страны и через который народы могут делиться своими идеями, убеждениями и планами на будущее.
После встречи в честь парламентариев Франкофонии дан официальный ужин от имени Председателя Национального Собрания Ара Баблояна.
|В Армению продолжают прибывать главы государств и правительств стран-членов МОФ
|Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию в Армении с представителями АРФД и фракции "Царукян"
|Феликс Цолакян обещает изменения в системе МЧС
|Армен Саркисян и Ваграм Багдасарян обсудили сложившуюся в стране ситуацию
|Никол Пашинян и Ара Баблоян обсудили внеочередные парламентские выборы
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|Член группы "Сасна Црер" Павел Манукян освобожден под залог
|Премьер Канады с официальным визитом прибудет в Ереван
|В дни саммита Франкофонии Ереванский метрополитен будет работать с 7 утра до полуночи
|Эдуард Шармазанов Турции: Без признания Геноцида армян невозможно избежать новых преступлений
|Ваграм Багдасарян: Представители РПА не станут выдвигать своего кандидата на должность премьер-министра в случае отставки Пашиняна
|Пашинян назвал разумным решение фракции Республиканской партии Армении поддержать проведение досрочных выборов в Национальное Собрание
|МЧС: В Армении ожидаются дожди
|Лебедев: Очная встреча Пашинян-Алиев в Душанбе снизила напряженность в Нагорном Карабахе
|Айк Марутян: После окончания предвыборной агитации, все политические силы, представленные в мэрии, стали одной командой
|Азербайджан в ходе мониторинга не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
|Мэр Еревана: Если программа по реформе транспортной системы столицы будет соотвествовать требованием ереванцев, она будет принята
|В школах Армении рабочими будут объявлены субботы - 17 и 24 ноября
|Макрон прибудет в Ереван сегодня,10 октября
|Ара Баблоян: Проведение в Армении cаммита МОФ будет содействовать расширению влияния Франкофонии в нашем регионе
|Анна Нагдалян назначена пресс-секретарем МИД Армении
|Очередная всеобщая перепись населения Армении будет проведена в октябре 2020 года
|Следственный комитет выявил подробности убийства заместителя главы эчмиадзинского офиса "Еркрапа"
|Бако Саакян: Арцах придает большое значение расширению и углублению сотрудничества с городами Франции
|Эдуард Шармазанов в знак протеста против оккупации Кипра покинул зал заседаний в Турции
|Сурен Папикян: Непрофессионалов не будет в новом кабмине Армении
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Миллз: Несмотря на множество спекуляций, посольство США в Армении не прогнозировало процессы в стране в апреле-мае текущего года
|Посол США в Армении приветствует шаги нового армянского правительства в борьбе с коррупцией
|Алиев вновь заявил о неизменности позиции Баку по урегулированию карабахского конфликта
|Анкара назвала условия нормализации отношений с Ереваном
|Дорогая ковровая дорожка будет передана СКК имени Карена Демирчяна
|Субботы 27 октября и 3 ноября будут в Армении рабочими
|Новым министром спорта и по делам молодежи Армении вновь станет Габриеэл Казарян
|Правительство Армении назначило губернаторов Гегаркуника, Вайоц дзора и Лори
|Посол США призвал правительство Армении в короткие сроки разрешить ситуацию вокруг Амулсарcкого проекта
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 10-го октября
|Бизнесмен Самвел Майрапетян арестован минимум на 2 месяца
|В Гюмри в возрасте 47 лет ушел из жизни "Одинокий волк"
|МИД РА: В отношениях между Арменией и Молдовой в последнее время наблюдается положительная динамика
|Посол США: В поздравительных посланиях Трампа Еревану и Баку нет скрытого мессенджа по Карабаху
|Посол США в Армении сравнил Никола Пашиняна c Джоном Адамсом
|Фракция РПА армянского парламента не имела и не имеет намерений выставлять своего кандидата на должность премьер-министра Армении
|Президент Армении провел встречу с премьер-министром и спикером парламента
|Дипломат: Посольство США продолжает внимательно следить за политическими процессами в Армении
|Конверс Банк амнистировал штрафы/пени на 320 млн. драмов по 1200 безнадежным кредитам
|Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по разработке дорожной карты в рамках соглашения между Арменией и ЕС
|Омбудсмен Армении призвал уважать права человека и отказаться от попыток разделить общество на "прежних" и "новых"
|Даниел Иоаннисян: Проект поправок в Избирательный кодекс в пятницу будет отправлен в Венецианскую комиссию СЕ
|Парламент Румынии единогласно ратифицировал Соглашение между Арменией и Европейским Союзом
|Эдуарад Шармазанов Огтаю Асадову: Вы должны признать полную реализацию права народа Арцаха на самоопределение
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