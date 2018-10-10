Среда, 10 Октября 2018 14:46

АрмИнфо. Сегодня в Астане открылся VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Открывая Форум, Президент Казахстана выразил глубокую признательность духовным лидерам, представителям международных организаций, политикам и экспертам за поддержку нашей инициативы по созыву Съезда и их личное участие в его работе.

Выступая перед делегатами, Глава государства выразил глубокую признательность духовным лидерам, представителям международных организаций, политикам и экспертам за поддержку инициативы Казахстана по созыву Съезда и их личное участие в его работе.

"Минуло 15 лет с того времени, как здесь был проведен исторический первый Съезд. Сегодня мы собираемся уже в шестой раз. Мне приятно вновь увидеть наших старых друзей – участников прошлых заседаний. Рад приветствовать тех, кто впервые приехал в Астану. Наша столица в этом году отмечает свое двадцатилетие. Съезд лидеров мировых и традиционных религий можно назвать ее визитной карточкой, поскольку мы строили Астану как евразийский город будущего, открытый всем культурам", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев рассказал об усилиях Казахстана и роли его столицы в деле продвижения идей миротворчества, партнерства, толерантности, созидания на глобальном уровне.

"Межцивилизационные конфликты выглядят абсурдно на фоне научно-технологического прогресса. Однако именно сейчас формируется облик будущего человечества. В каком состоянии мы сможем передать нашу общую планету грядущим поколениям – это главная цивилизационная проблема. Мы уже 18 лет живем в третьем тысячелетии, но мир, благополучие, достаток так и не стали основной тенденцией развития человечества. Мировое сообщество не смогло выбраться из зловещего круга взаимного недоверия, неприязни, конфликтности", - отметил Глава государства.

Президент Казахстана отдельно остановился на проблеме роста геополитической напряженности и санкционных противостояний.

"Между странами, геополитическими блоками возводятся новые стены, новые «железные занавесы». Но самое опасное – в умах и сердцах людей усиливается чувство взаимной отчужденности. Огромные усилия брошены на то, чтобы искать поводы для соперничества, а не основы для сотрудничества, создавать средства уничтожения друг друга, а не совместные проекты для процветания народов", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также акцентировал внимание на негативных последствиях для человечества сложившейся ситуации в мире.

"Несмотря на бурное технологическое развитие и рост общемирового богатства, масштаб социальных бедствий продолжает расширяться. По данным ООН, 14% населения планеты хронически голодает. Общее число безработных превысило 190 миллионов человек. Это усиливает социальное неравенство как питательную почву для радикализма. Поэтому центральным вопросом является безопасный, справедливый мир", - подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства рассказал об опыте Казахстана в деле укрепления идеи взаимного уважения, конструктивного сотрудничества лидеров различных культур, религий и государств.

"В Казахстане зарегистрировано более 3,5 тысяч религиозных субъектов 18 различных конфессий. При таком многообразии мы смогли найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защитой религиозных свобод. В нашей стране, по всеобщему признанию, удалось сформировать особую казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия. Уверен, что опыт и практика Казахстана вполне применимы и в масштабах планеты", - указал Нурсултан Назарбаев.

Отмечая важность принятия усилий по преодолению глобального кризиса доверия, Президент Казахстана остановился на отдельных направлениях для совместной работы участников Съезда.

"В эру информационного общества мы должны использовать все преимущества новых технологий, чтобы вместе продвигать идеи мира и согласия на глобальном уровне. Для этого предлагается создать на базе нашего Съезда Информационный портал", - сказал Глава государства.

Президент Казахстан также предложил духовным лидерам обратиться к мировому сообществу с призывом о мире и безопасности.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил важность пропаганды культа знаний и просвещения, а также необходимости обеспечения доступности образования.

"Нельзя преодолеть бедность и нищету без массового приобщения к знаниям и наукам. Именно образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях. Здесь чрезвычайно важное значение имеет и религиозное образование. Сейчас его платформой активно пользуются различные псевдорелигиозные организации. Поэтому мировые и традиционные религии могли бы проводить работу по разделению религиозных ценностей от политических идеологем", - констатировал Глава государства.

Президент Казахстана призвал всех лидеров мировых и традиционных религий поддержать предложенные нашей страной действия по построению мира без ядерного оружия.

"Казахстан будет и впредь прилагать максимальные усилия по решению вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью. Для совместной реализации озвученных инициатив я готов учредить Центр по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также проинформировал присутствующих о принятом решении вручить первую премию Съезда за вклад в межрелигиозный диалог Папскому Совету Ватикана.

В завершение выступления Президент Казахстан пожелал всем делегатам Съезда плодотворной работы, открытого полезного диалога и позитивных решений.