Среда, 10 Октября 2018 14:07

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Бако Саакян 10 октября принял делегацию французского города Валанс во главе с мэром Николя Дарагоном.

Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего развития связей между столицей НКР Степанакертом и Валансом в рамках Декларации о дружбе между городами.

Президент Саакян с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения развиваются динамично, подчеркнув, что Арцах придает большое значение расширению и углублению сотрудничества с городами Франции.