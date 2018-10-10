Среда, 10 Октября 2018 14:02

АрмИнфо."Непрофессионалов не будет в новом кабмине Армении", - заявил журналистам министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян 10-го октября после очередного заседания правительства.

По словам министра, есть соответствующие процедуры, которые предполагают, что должностное лицо, в особенности, гражданский служащий не может быть уволен "за просто так уволить".

Тем не менее, критика и сигналы от граждан на "некачественную работу чиновника", как указал он, будет услышана и на их основе также будут сделаны определенные выводы при проведении кадровой политики. Что касается назначенных сегодня на заседании правительства трех новых губернаторов, то они, как отметил министр, являются членами партии "Гражданский договор". В отношении остальных трех кандидатов - глав Сюника, Арагацотна и Армавира, правительство определится в течение ближайшей недели.

Ранее АрмИнфо сообщало, что правительство Армении на заседании 10-го октября приняло решение о назначении трех губернаторов. Новым губернатором Гегаркуникской области стал Гнел Саносян (ранее занимал должность замминистра экологии). Вайоцдзорскую область возглавит Трдат Саркисян, а Лорийскую - Андрей Гукасян (экс замгубернатора).

Напомним, что 2-го октября после принятия парламентом законопроекта, который по оценке его оппонентов направлен на недопущение роспуска НС, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинге на проспекте Баграмяна заявил об увольнении министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" (ППА) и АРФ Дашнакцутюн. 4 октября на заседании Правительство Армении отправило в отставку шестерых губернаторов от блока "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн". От занимаемых должностей были освобождены губернатор Сюникской области Карен Амбарцумян, губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян, губернатор Лорийской области Грант Маргарян, губернатор Вайоц Дзорской области Арагац Сагателян, губернатор Армавирской области Гагик Мириджанян и губернатор Гегаркуниксой области Ишхан Сагателян.