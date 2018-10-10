Среда, 10 Октября 2018 13:53

АрмИнфо. Мои первые шаги будут связаны с городским хозяйством, в первую очередь, мы намерены решить проблемы с вывозом мусора. Об этом 10 октября в беседе с журналистами заявил новоизбранный мэр Еревана Айк Марутян.

Он отметил, что по данному вопросу будут проведены переговоры с компанией "Санитек", занимающейся уборкой мусора в столице, на предмет выполнения ею своих обязательств на должном уровне.

"Если в работе компании возникнут проблемы, мы готовы будем рассмотреть вопрос о привлечении второго оператора. Если бы изначально этим вопросом занимался лично я, то я бы изначально ставил бы вопрос о необходимости работы двух операторов, однако на данный момент у нас есть заключенный и действующий с данной компанией договор. Если условия договора выполняются в полной мере, то мы не имеем права подключать второго оператора, но если ереванцы останутся недовольны работой компании "Санитек", мы подключим второго оператора", - подчеркнул Марутян.

Что касается кадровой политики, то, как отметил мэр, все те профессионалы, которые хотят работать по правилам новой Армении, и готовы служить жителям Еревана останутся на своих должностях. "Естественно, к каждому лицу будет проявлено индивидуальное отношение, которое будет основываться на том, смогут ли они работать в новой Армении. Дело в том, что раньше была работа, но не было службы во имя города. Между тем, если у человека есть опыт, желание и нет проблем с законом, то я готов с ними сотрудничать", - подчеркнул Марутян, заметив, что в список данных людей входит и нынешний вице-мэр Камо Ареян.

Отметим, что сегодня 10 октября состоялось первое заседание нового Совета старейшин Еревана. В ходе выборов, которые состоялись 23 сентября, блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Николом Пашиняном, получил 57 мандатов, партия "Процветающая Армения" 5 мандатов, блок "Луйс" 3 мандата. В соответствии с законом, возглавляющий список блока "Мой шаг" актер Айк Марутян сегодня избран мэром. Инаугурация мэра состоится 13 октября.