Среда, 10 Октября 2018 12:59

АрмИнфо.В социальных сетях было много спекуляций, однако ни я, ни посольство США в Армении не прогнозировали процессы в РА в апреле-мае текущего года. Об этом 9 октября, выступая перед членами армяно- американской торговой палаты, заявил посол США в Армении Ричард Миллз.

По его словам, когда он беседовал с людьми в Армении, в разных областях страны, то видел растущее изо дня в день недовольство в обществе действиями властей. Люди были убеждены, что правительство не отражает волю народа, позволяет процветать коррупции, которая несет угрозу для демократии.

"И требование общества изменений ощущалось, буквально витало в воздухе. Мы считали, что движение "Мой шаг" может стать движущей силой изменений в стране. В Вашингтоне понимали, что Армения находится на пути изменений. И посольство помогало всем тем армянам, представителям правительства, кто желал сформировать в Армении справедливое и равное общество. Не могу сказать сроки, но изменения в Армении произойдут, так как ростки уже проросли и сейчас есть Армения, которая дала надежды многим армянам", - сказал посол. При этом, он добавил, что помогая тем голосам, которые последние десятилетия боролись с коррупционными проявлениями, США хотели видеть более справедливую Армению, и американская дипломатическая миссия помогала "прорости этим росткам".

"Те, кто говорят, что это был сговор или внешнее воздействие - ошибаются. Они отрицают свободную волю армянского народа, отрицают тот факт, что армянский народ сам хочет проложить свой путь развития, обеспечить изменения", - отметил дипломат.

В то же время Миллз подчеркнул, что правительство Армении обратилось к США за помощью в вопросе содействия борьбе с коррупцией, проведения расследований и рядом других вопросов. "Мы хотим помочь Армении обеспечить устойчивые, долгосрочные, институциональные изменения в сфере юстиции, в правоохранительных структурах, которые нам позволят построить такую Армению, которую мы хотим видеть. Армению, где нет коррупции, которая препятствует экономическому и политическому развитию", - заверил дипломат.