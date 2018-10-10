Среда, 10 Октября 2018 12:49

АрмИнфо.Посол США в Армении Ричард Миллз приветствует шаги нового армянского правительства в борьбе с коррупцией.

Так, 9 октября выступая перед членами армяно-американской торговой палаты, он отметил, что правительство принимает конкретные шаги и направляет четкие мессенджи, что в стране больше не потерпят коррупцию, и в Армении, которая действительно открыта для бизнеса, больше нет места коррупции. "Но для борьбы с коррупцией необходимо обеспечение верховенства закона, уголовное преследование, а также системные изменения, ответственность, независимая судебная система, устойчивые учреждения. Именно это позволит противостоять давлениям в борьбе с коррупцией. В Армении, так же как и в США, каждый должен серьезно относиться к коррупции и не быть его участником, указывать на эти проявления, даже если это идет вразрез с его собственными интересами. Но я оптимист в этом вопросе, так как в Армении люди не хотят жить вне справедливости, вне закона, в коррупционной среде. Здесь люди хотят жить в среде, где законы действуют для всех", - отметил он.

При этом он добавил, что несколько недель назад, во время выборов в Совет старейшин Еревана, люди оценили выборы как свободные и справедливые, и общество поверило в их результатам, а партии поздравили друг друга, что было впечатляющим.

Миллз также считает важным, наличие в Армении свободной прессы и гражданского общества. "Важно, чтобы гражданское общество сохранило свою функцию по надзору за действиями властей, не потеряло бдительность в отношении действий правительства РА, а также иностранных дипломатических миссий, осуществляющих деятельность в стране", - сказал дипломат, добавив, что гражданское общество, которое на протяжении многих лет боролось с прежним правительством, может принять новое. Он с пониманием отнесся к этому, однако еще раз призвал их и СМИ быть более бдительными, особенно в переходный период, говорить открыто о проблемах.

Вместе с тем он подчеркнул, что США находятся рядом с Арменией и готовы помогать ей в борьбе с коррупцией, улучшения бизнес-среды, обеспечения равных условий для всех.